На Солнце произошла мощная вспышка

ИПГ: На Солнце произошла вспышка класса M

На Солнце в понедельник, 19 мая, зафиксировали мощную вспышку класса M. Об этом со ссылкой на ученых Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщает агентство ТАСС.

По информации специалистов, вспышка M3.2 была зафиксирована в 11:21 по московскому времени на краю Солнца. Событие длилось 13 минут. В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточнили, что данная вспышка не представляет опасности для Земли. «По воздействию на Землю прогноз отрицательный — как и прошлый раз, активность разгорается на самом краю Солнца, откуда добраться до Земли способен лишь супер-выброс. Шансов же, что активная область (пока невидимая с Земли) доживет до второй половины недели, когда сможет цеплять Землю обычными событиями, пока очень немного», — заключили ученые.

На прошлой неделе стало известно, что на Солнце зафиксировали вспышку мощнейшего класса X. Событие длилось 19 минут и было самым сильным более чем за две недели.