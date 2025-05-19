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16:10, 19 мая 2025Экономика

На Солнце произошла мощная вспышка

ИПГ: На Солнце произошла вспышка класса M
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Handout via Reuters

На Солнце в понедельник, 19 мая, зафиксировали мощную вспышку класса M. Об этом со ссылкой на ученых Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщает агентство ТАСС.

По информации специалистов, вспышка M3.2 была зафиксирована в 11:21 по московскому времени на краю Солнца. Событие длилось 13 минут. В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточнили, что данная вспышка не представляет опасности для Земли. «По воздействию на Землю прогноз отрицательный — как и прошлый раз, активность разгорается на самом краю Солнца, откуда добраться до Земли способен лишь супер-выброс. Шансов же, что активная область (пока невидимая с Земли) доживет до второй половины недели, когда сможет цеплять Землю обычными событиями, пока очень немного», — заключили ученые.

На прошлой неделе стало известно, что на Солнце зафиксировали вспышку мощнейшего класса X. Событие длилось 19 минут и было самым сильным более чем за две недели.

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