На Украине допустили скорое проведение онлайн-переговоров с Россией

Нардеп Гончаренко: На этой неделе возможны онлайн-переговоры России с Украиной

В ближайшую неделю, с 19 по 25 мая, могут состояться онлайн-переговоры России с Украиной. Скорое проведение следующего раунда дипломатических контактов допустил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Возможно, на этой неделе будет следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. По видеосвязи», — заявил нардеп.

Он добавил, что возможность переговоров зависит от итогов телефонного звонка президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, который состоится 19 мая в 17:00.

Ранее Гончаренко заявил, что на переговорах присутствовал украинский переводчик. По его словам, при этом делегации общались друг с другом на русском языке.