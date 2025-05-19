Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:20, 19 мая 2025Бывший СССР

На Украине допустили скорое проведение онлайн-переговоров с Россией

Нардеп Гончаренко: На этой неделе возможны онлайн-переговоры России с Украиной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ближайшую неделю, с 19 по 25 мая, могут состояться онлайн-переговоры России с Украиной. Скорое проведение следующего раунда дипломатических контактов допустил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Возможно, на этой неделе будет следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. По видеосвязи», — заявил нардеп.

Он добавил, что возможность переговоров зависит от итогов телефонного звонка президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, который состоится 19 мая в 17:00.

Ранее Гончаренко заявил, что на переговорах присутствовал украинский переводчик. По его словам, при этом делегации общались друг с другом на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале произошла массовая драка, после нее задержано 67 человек. Что стало причиной конфликта?

    В России вынесли приговор похитившей со счета Митволя в Дубае 112 миллионов рублей

    Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

    Дачникам раскрыли лучший способ избавиться от кротов

    Пассажир самолета попал в реанимацию после рейса в Россию

    Жителей Ленобласти оштрафовали на миллионы рублей за неправильно выброшенный мусор

    Украину сравнили с концлагерем

    Банда россиян беспричинно устроила кровавую расправу над прохожими

    Французская разведка ответила на обвинение Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии

    Умер легендарный хореограф Григорович

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости