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10:42, 19 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о нехватке желающих воевать

Нардеп Мазурашу: На Украине не хватает желающих воевать
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине не хватает желающих воевать с 2022 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает «Страна.ua».

По его словам, нехватку кадров можно игнорировать и продолжать насильно загонять людей в армию, но это не решит проблему. Он добавил, что такое мышление является «расчетом на дебилов, которые это не понимают».

«Это не дает результата, это надежда на надежду», — заключил нардеп.

Ранее на Украине мужчина попытался сбежать от мобилизации через границу со Словакией. Камера зафиксировала движение мужчины к границе, и его поймали пограничники.

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