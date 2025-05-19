На Украине заявили о нехватке желающих воевать

Нардеп Мазурашу: На Украине не хватает желающих воевать

На Украине не хватает желающих воевать с 2022 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает «Страна.ua».

По его словам, нехватку кадров можно игнорировать и продолжать насильно загонять людей в армию, но это не решит проблему. Он добавил, что такое мышление является «расчетом на дебилов, которые это не понимают».

«Это не дает результата, это надежда на надежду», — заключил нардеп.

Ранее на Украине мужчина попытался сбежать от мобилизации через границу со Словакией. Камера зафиксировала движение мужчины к границе, и его поймали пограничники.