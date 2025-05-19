В Николаеве снова прозвучал взрыв

В Николаеве на юге Украины снова прозвучал взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Другие подробности издание не приводит. Часом ранее «Общественное» сообщало о еще одном взрыве в городе.

Ранее стало известно, что в Киевской области раздались взрывы. Считается, что цели в регионе поразили дронами-камикадзе «Герань». Две серии взрывов прогремели в городе Василькове, в котором находится военный аэродром Воздушных сил Украины. На нем могли базироваться истребители F-16 Fighting Falcon.