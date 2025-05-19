Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 19 мая 2025Мир

На Западе назвали цели Путина в переговорах с Трампом

WSJ: Цель Путина в разговоре с Трампом — продемонстрировать стремление к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Целью президента России Владимира Путина в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом будет продемонстрировать стремление к миру на Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Путин попытается убедить Трампа в том, что он по-прежнему привержен миру, однако российская сторона будет и дальше отвергать формулу "сначала прекращение огня, потом переговоры"», — говорится в материале.

Издание отмечает, что российский лидер будет стремиться сохранить доверие в отношениях с Трампом, чтобы получить шанс на постепенное восстановление связей с Соединенными Штатами. В частности, Путина может заинтересовать потенциальная экономическая сделка с Вашингтоном, считают авторы материала.

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным, который состоится 19 мая в 10:00 мск. Президент США уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Интрига сохраняется». Стало известно о вероятном наступлении Российской армии на пятую область в зоне СВО этим летом

    В России заявили о средствах для удара по заводам Rheinmetall на Украине

    Раскрыты самые дешевые города для отдыха летом

    Кадры установления контроля над Александрополем показали

    Допрос готовивших серию терактов российских подростков попал на видео

    Останки пропавшего 16 лет назад украинца обнаружили в российском регионе

    Задержание готовивших теракты российских подростков попало на видео

    Группа подростков готовила нападения на полицейских Ставрополья

    В Японии разгорелся скандал из-за слов министра сельского хозяйства

    ФСБ предотвратила подготовленные подростками теракты на Ставрополье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости