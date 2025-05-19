На Западе оценили военную стратегию Путина по Украине в преддверии разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин уверен, что российские войска возьмут под контроль четыре новых региона. Такую оценку военной стратегии главы РФ перед телефонным разговором с американским лидером Дональдом Трампом дал Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам человека, знакомого с позицией российского президента и пожелавшего сохранить анонимность, Путин уверен, что армия России сможет прорвать украинскую оборону к концу года и взять под полный контроль четыре новых российских региона — Донецкую народную республику (ДНР), Луганскую народную республику (ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области.
«Это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу во время разговора двух лидеров», — говорится в материале.
Кроме того, как отмечает издание, европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться навязать Украине урегулирование конфликта, несмотря ни на что. По информации двух других источников, близких к Кремлю, несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин якобы готов к затяжной войне и его не пугает перспектива дальнейших санкций США.
Ранее уши Трампа назвали новой линией фронта в конфликте на Украине. Отмечается, что решающая борьба между Россией, Украиной и их союзниками развернулась за внимание американского лидера.