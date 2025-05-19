На Западе оценили военную стратегию Путина по Украине в преддверии разговора с Трампом

Bloomberg: Путин уверен, что войска РФ возьмут под контроль четыре новых региона

Президент России Владимир Путин уверен, что российские войска возьмут под контроль четыре новых региона. Такую оценку военной стратегии главы РФ перед телефонным разговором с американским лидером Дональдом Трампом дал Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам человека, знакомого с позицией российского президента и пожелавшего сохранить анонимность, Путин уверен, что армия России сможет прорвать украинскую оборону к концу года и взять под полный контроль четыре новых российских региона — Донецкую народную республику (ДНР), Луганскую народную республику (ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области.

«Это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу во время разговора двух лидеров», — говорится в материале.

Кроме того, как отмечает издание, европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться навязать Украине урегулирование конфликта, несмотря ни на что. По информации двух других источников, близких к Кремлю, несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин якобы готов к затяжной войне и его не пугает перспектива дальнейших санкций США.

Ранее уши Трампа назвали новой линией фронта в конфликте на Украине. Отмечается, что решающая борьба между Россией, Украиной и их союзниками развернулась за внимание американского лидера.