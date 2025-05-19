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08:25, 19 мая 2025Мир

Названа новая линия фронта в конфликте на Украине

CNN: Уши Трампа стали новой линией фронта в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Уши президента США Дональда Трампа стали новой линией фронта в конфликте на Украине. Об этом сообщает CNN.

«Решающая борьба между [Россией, Украиной] и их союзниками развернулась для ушей президента США Дональда Трампа, который, похоже, все больше разочаровывается в попытках добиться мира», — говорится в материале.

Как отмечает издание, именно поэтому телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который, как ожидается, состоится 19 мая, может иметь решающее значение в урегулировании украинского кризиса. Отмечается, что главы России и США, вероятно, разделяют непоколебимую убежденность в том, что только они обладают личным авторитетом и навыками для разрешения конфликта, в то время как европейцы и украинцы в конечном итоге «сделают то, что им скажут».

Уточняется, что больше всего Украина опасается, что оба лидера разработают собственный мирный план по телефону, а затем Трамп попытается навязать условия Путина под новой угрозой отзыва военной и экономической помощи США.

«Как всегда, проблема заключается в том, что ни Россия, ни Украина в настоящее время не готовы принять минимальные условия друг друга, пойти на компромисс, достаточный для удовлетворения другой стороны», — заключается в статье.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог раскрыл первый из 22 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Первый пункт документа — всеобъемлющее прекращение огня.

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