Спецпосланник Трампа раскрыл первый из 22 пунктов мирного плана США

Келлог: Первый пункт мирного плана США касается полного прекращения огня

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскрыл первый из 22 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Он касается полного прекращения огня, пишет РБК.

Он указал, что госсекретарь США Марко Рубио ранее представил «жесткий мирный план», который состоит из 22 пунктов.

«Первый пункт — всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит смерти сейчаc», — обозначил Келлог.

Ранее сообщалось, что представители США, Европы и Украины подготовили план с 22 предложениями по прекращению конфликта на Украине. По данным Financial Times, российская сторона не заинтересовалась этим документом.

