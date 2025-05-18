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20:58, 18 мая 2025Мир

Спецпосланник Трампа раскрыл первый из 22 пунктов мирного плана США

Келлог: Первый пункт мирного плана США касается полного прекращения огня
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскрыл первый из 22 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Он касается полного прекращения огня, пишет РБК.

Он указал, что госсекретарь США Марко Рубио ранее представил «жесткий мирный план», который состоит из 22 пунктов.

«Первый пункт — всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит смерти сейчаc», — обозначил Келлог.

Ранее сообщалось, что представители США, Европы и Украины подготовили план с 22 предложениями по прекращению конфликта на Украине. По данным Financial Times, российская сторона не заинтересовалась этим документом.

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