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04:01, 11 мая 2025Мир

США, Европа и Украина составили список из условий окончания конфликта

NBC: США, Европа и Украина составили список из 22 условий для конца конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Представители США, Европы и Украины подготовили документ с 22 предложениями по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Известно, что участники переговоров составили список из 22 условий для окончания конфликта. Один из пунктов документа содержит 30-дневное прекращение огня. Кроме того, в плане присутствует требование, что США не станут поддерживать вступление Украины в НАТО.

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Ранее на Украине заявили, что с 12 мая страна готова к прекращению огня на 30 дней. Глава МИД страны Андрей Сибига уточнил, что прекращение огня будет распространяться как на сушу, так и на воздух, и море.

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий. Российский лидер добавил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».

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