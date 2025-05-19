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17:34, 19 мая 2025Мир

Раскрыты возможные условия России для прекращения огня на Украине

Bild: Россия настаивает на двух ключевых условиях для прекращения огня в Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия якобы настаивает на двух ключевых условиях для прекращения огня в Украине — полном выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех областей и отказе Запада от военной помощи Киеву. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

«Москва придерживается двух ключевых требований, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить», — указало издание.

Издание отмечает, что данные условия считаются неприемлемыми как для Украины, так и для ее союзников. При этом в Белом доме надеются, что возможные переговоры президента США Донлаьда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным повлияют на позицию Москвы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на переговорах России и Украины в Турции, прошедших в Стамбуле 16 мая, российская делегация потребовала полностью отдать территории четырех регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

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