Раскрыты возможные условия России для прекращения огня на Украине

Bild: Россия настаивает на двух ключевых условиях для прекращения огня в Украине

Россия якобы настаивает на двух ключевых условиях для прекращения огня в Украине — полном выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех областей и отказе Запада от военной помощи Киеву. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

«Москва придерживается двух ключевых требований, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить», — указало издание.

Издание отмечает, что данные условия считаются неприемлемыми как для Украины, так и для ее союзников. При этом в Белом доме надеются, что возможные переговоры президента США Донлаьда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным повлияют на позицию Москвы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на переговорах России и Украины в Турции, прошедших в Стамбуле 16 мая, российская делегация потребовала полностью отдать территории четырех регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.