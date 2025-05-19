Назван ключевой союзник США в борьбе с Россией

NI: Польша станет ключевым союзником США в борьбе с РФ на рынке энергоносителей

Польша станет ключевым союзником США, которые борются с Россией за европейский рынок энергоносителей. Соединенные Штаты стремятся занять нишу поставщика энергоресурсов в Восточную Европу, а Польша может стать козырем Вашингтона, говорится в статье National Interest (NI).

«Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка. Проамериканская позиция Варшавы и стратегическое расположение делают ее идеальным партнером для начала новой эры сотрудничества, особенно в Центральной и Восточной Европе, омываемой Балтийским, Черным и Адриатическим морями», — уточняется в материале.