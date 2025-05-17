Франция стала основным европейским покупателем российского газа в марте

Евростат: Франция в марте стала основным покупателем российского газа в Европе

Франция в марте стала основным европейским покупателем российского газа, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В первом месяце весны было приобретено топлива на сумму 456 миллионов евро, это максимальное значение с конца 2022 года (476,3 миллиона евро в декабре 2022 года).

Таким образом, Франция осталась основным покупателем газа из России, на втором месте Венгрия, она снизила импорт на 6,1 процента и заплатила 248 миллионов евро. На третьей позиции Испания, она, напротив, увеличила закупку в 1,7 раща до 141 миллиона евро. Рост поставок произошел и в Нидерланды, на 16 процентов до 131 миллиона евро.

Сократили импорт в Бельгии и Греции, на 58 и 70 процентов соответственно. Италия впервые с 2008 года не сообщила о прямых закупках российского энергоносителя.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) представила план по отказу от российских энергоносителей. Среди прочего, документ предусматривает расторжение долгосрочных контрактов с российскими поставщиками газа к концу 2027 года, а также отказ от заключения новых контрактов с 2025 года.

