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11:36, 21 мая 2025Забота о себе

Назван неожиданный маркер долголетия

Психиатр Уолдингер: Социальные связи способствуют долголетию
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психиатр Роберт Уолдингер заявил, что, согласно исследованиям ученых, существует один неожиданный маркер долголетия. Его он назвал в беседе с изданием El Español.

Как отметил Уолдингер, долголетию способствуют не физические упражнения и правильное питание, как принято думать, а социальные связи. Они снимают стресс, который негативно сказывается на всем организме, пояснил медик.

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По словам врача, это не означает, что нужно делать какие-либо широкие жесты. Чтобы снять стресс, достаточно просто заботиться о семье и друзьях. Так, стоит отложить на время смартфон и провести немного времени с близкими людьми. Кроме того, можно найти совместное занятие, чтобы оживить скучные отношения, заключил эксперт.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Ткачева рассказала о главных правилах долгожителей. По ее словам, важным фактором является психоэмоциональное здоровье.

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