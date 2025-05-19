Назван неожиданный маркер долголетия

Психиатр Уолдингер: Социальные связи способствуют долголетию

Психиатр Роберт Уолдингер заявил, что, согласно исследованиям ученых, существует один неожиданный маркер долголетия. Его он назвал в беседе с изданием El Español.

Как отметил Уолдингер, долголетию способствуют не физические упражнения и правильное питание, как принято думать, а социальные связи. Они снимают стресс, который негативно сказывается на всем организме, пояснил медик.

По словам врача, это не означает, что нужно делать какие-либо широкие жесты. Чтобы снять стресс, достаточно просто заботиться о семье и друзьях. Так, стоит отложить на время смартфон и провести немного времени с близкими людьми. Кроме того, можно найти совместное занятие, чтобы оживить скучные отношения, заключил эксперт.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Ткачева рассказала о главных правилах долгожителей. По ее словам, важным фактором является психоэмоциональное здоровье.