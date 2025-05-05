Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 5 мая 2025Забота о себе

Перечислены главные правила долгожителей

Геронтолог Ткачева: Влюбленность замедляет старение и продлевает жизнь
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Чтобы жить долго и до старости быть активным, нужно заниматься профилактикой хронических заболеваний и соблюдать еще несколько правил. Главные из них перечислила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.

Ткачева рассказала, что с преклонным возрастом в первую очередь ассоциируются такие заболевания, как болезни сердца, суставов, ожирение, сахарный диабет и деменция. Для их профилактики она рекомендовала поддерживать нормальный вес, отслеживать уровень артериального давления, а также показатели глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, врач призвала отказаться от курения и заботиться о психоэмоциональном здоровье. Она уточнила, что обычно долгожители имеют позитивный настрой, соблюдают баланс работы и отдыха и умеют бороться со стрессом.

Хотя стресс в основном разрушителен для здоровья, геронтолог подчеркнула, что существует и хороший стресс — гормезис. По ее словам, этот вид стресса замедляет старение и помогает увеличить продолжительность жизни. «Влюбленность — это тоже очень приятный стресс. Это то, что продлевает нам жизнь. Поэтому это не вредит, а помогает. Это нужно всем: и мужчинам, и женщинам», — заявила Ткачева.

Врач также отметила, что для профилактики любых заболеваний важно высыпаться. Она уточнила, что нормы сна индивидуальны, но в среднем необходимо спать не менее шести часов и не более восьми часов в сутки. Еще одно правило — быть физически активным. Ткачева объяснила, что развитая мускулатура улучшает показатели здоровья, замедляет старение и продлевает жизнь.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Для сохранения молодости ума специалист посоветовала постоянно учиться и не забрасывать образование после получения аттестата и диплома. «Даже в самом продвинутом возрасте нужно стараться получать новые знания, новые навыки. Вот это и есть залог когнитивного здоровья», — заключила врач.

Ранее американский путешественник, писатель и исследователь долголетия Дэн Бюттнер назвал главный секрет диеты долгожителей. По его словам, для сохранения здоровья нужны белки и жиры, но ключевым элементом питания он считает сложные углеводы, такие как бобовые и злаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Израиль нанесли удары по Йемену

    Мадонна с бельем напоказ пришла на день рождения 29-летнего возлюбленного

    На Украине обнесли Верховную Раду колючей проволокой

    На балконе российской квартиры найден мужчина с проломленной головой

    В Венгрии сочли вступление Украины в ЕС опаснее конфликта

    В администрации Киева пригрозили разбить лицо журналисту после расследования

    Найдено новое сходство между Марсом и Землей

    Принц Уильям задумал покарать опального принца Гарри за новое интервью

    Банк России заявил о сокращении международных резервов

    Качающийся из стороны в сторону самолет не смог сесть во время шторма и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости