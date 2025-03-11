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13:36, 11 марта 2025Забота о себе

Назван главный секрет диеты долгожителей

Исследователь долголетия Бюттнер: Долгожители в основном едят сложные углеводы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Американский путешественник, писатель и исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, как питаться, чтобы жить до 100 лет. Его слова цитирует Daily Mirror.

Бюттнер подчеркнул, что для сбалансированного питания нужны жиры, белки, клетчатка. Однако главным секретом диеты всех долгожителей он назвал сложные углеводы. «Мы знаем без тени сомнения, что люди, которые живут дольше всех, едят в основном сложные углеводы, такие как бобы, цельные зерна, зелень и сладкий картофель. Но проблема в том, что пончики, пирожные и конфеты создают углеводам дурную репутацию», — отметил эксперт.

По словам Бюттнера, ключевое различие между простыми и сложными углеводами заключается в структуре их молекул сахара. Он пояснил, что сложные углеводы организованы в длинные цепи, они дольше перевариваются и усваиваются. Благодаря этому они хорошо утоляют голод и уменьшают тягу к лакомствам и перекусам.

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