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12:10, 19 мая 2025РоссияЭксклюзив

Названа главная тема разговора Путина и Трампа

Депутат Чепа: Очная встреча станет темой разговора Путина и Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главной темой телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вероятно, станет обсуждение времени и места очной встречи, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Кроме того, по его словам, политики обсудят двусторонние отношения и украинский конфликт.

«Думаю, этот телефонный разговор определит очень многое. И одним из вопросов будет время и место очной встречи президентов. Ну и, конечно, будут обсуждаться такие актуальные текущие вопросы, как реконструкция двусторонних отношений, украинский конфликт», — сказал депутат.

Чепа назвал телефонный разговор лидеров двух стран очень важным, но все же промежуточным этапом, предваряющим личную встречу Путина и Трампа, от которой уже можно ждать более серьезных результатов.

«Многое сделано. Проведены предварительные встречи на разных площадках, все это согласовано. Встреча готовится. И она не должна пройти впустую, это должна быть встреча, результат которой увидит весь мир», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным, который состоится 19 мая в 10:00. Президент США уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.

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