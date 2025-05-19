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15:37, 19 мая 2025Забота о себе

Названы главные риски развития гипертонии у людей младше 40 лет

Терапевт Карпенко: Стресс и окружающая среда влияют на давление у молодых людей
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RealPeopleGroup / Getty Images

У людей младше 40 лет стали чаще диагностировать гипертонию, предупредил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко. Главные причины развития заболевания у молодых людей он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Терапевт считает, что основной риск повышенного артериального давления создает образ жизни. Он уточнил, что жители городов, особенно таких мегаполисов как Москва, чаще испытывают стресс, много сидят, мало спят и нередко едят полуфабрикаты и фастфуд. Также негативно воздействует на здоровье загрязнение окружающей среды. «Все это — факторы, которые влияют на состояние сердечно-сосудистой системы», — указал врач.

Для профилактики гипертонии Карпенко посоветовал с юности придерживаться нескольких правил: поддерживать нормальный вес, быть физически активным и каждый день по 30 минут ходить быстрым шагом, плавать или кататься на велосипеде. Также врач призвал не есть более пяти граммов соли в день и ежедневно высыпаться, отдыхая по семь-восемь часов каждый день.

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