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10:41, 19 мая 2025Силовые структуры

Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве назвал причину расправы

Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве хотел завладеть его квартирой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Обвиняемый в расчленении 48-летнего мужчины в Москве назвал причину расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина хотел завладеть квартирой знакомого. Он арендовал комнату в квартире на Дмитровском шоссе, принадлежащую потерпевшему. 15 мая обвиняемый взял топор, зашел в комнату хозяина квартиры и зарубил его. Решив скрыть следы преступления, он разложил останки по частям в две спортивные сумки и отвез в разные концы столицы — в Южное Медведково и парк «Яуза».

Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, отметили в прокуратуре.

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