Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве назвал причину расправы

Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве хотел завладеть его квартирой

Обвиняемый в расчленении 48-летнего мужчины в Москве назвал причину расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина хотел завладеть квартирой знакомого. Он арендовал комнату в квартире на Дмитровском шоссе, принадлежащую потерпевшему. 15 мая обвиняемый взял топор, зашел в комнату хозяина квартиры и зарубил его. Решив скрыть следы преступления, он разложил останки по частям в две спортивные сумки и отвез в разные концы столицы — в Южное Медведково и парк «Яуза».

Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, отметили в прокуратуре.

