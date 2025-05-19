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12:31, 19 мая 2025Из жизни

Охотники нашли останки пропавшего 50 лет назад студента и подтвердили слова экстрасенса

В США охотники нашли фрагменты черепа студента, пропавшего в 1973 году
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Flystock / Shutterstock / Fotodom

В штате Юта, США, дело пропавшего 50 лет назад студента разморозили благодаря случайной находке. Как пишет People, она подтвердила давние слова экстрасенса.

Двое охотников наткнулись на человеческие останки в горах возле Университета Юты. Они тут же сообщили об этом полицейским, и те отправили их на экспертизу. Специалисты выяснили, что охотники нашли фрагменты черепа, принадлежащие Дугласу Брику.

Дуглас Брик, 23-летний студент, исчез 13 октября 1973 года. В тот день он вышел из комнаты общежития и больше не вернулся. Тогда полицейским удалось найти брошенную машину студента, но не его самого. Знакомые Брика говорили, что тот долгое время был в депрессии и думал о самоубийстве.

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Примечательно, что в 1990 году мать Брика Донна ходила к экстрасенсу. Тот сказал ей, что студент действительно планировал самоубийство, но 13 октября его не стало из-за несчастного случая: он поскользнулся и упал с вершины горы, расположенной рядом с университетом. Там его останки и нашли охотники. Это место планируют тщательно обыскать.

Ранее сообщалось, что в Перу нашли останки 21-летней девушки, которая пропала восемь лет назад в Колумбии. Полиция установила, что девушка подвергалась насилию, а ее руки и ноги были связаны.

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