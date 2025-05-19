Останки пропавшего 16 лет назад украинца обнаружили в российском регионе

В Бурятии обнаружили останки пропавшего 16 лет назад украинского ученого

В Бурятии обнаружили останки ученого, доктора технических наук из Винницы Анатолия Новикова, пропавшего 16 лет назад. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В 2009 году украинец прибыл в российский регион на Международный Крейнделевский семинар по плазменной эмиссионной электронике. Новиков представлял Винницкий национальный технический университет и готовился к выступлению на мероприятии.

Однако, как тогда утверждалось в газетах, к моменту пропажи на его имя не было оформлено официального приглашения и он не значился в списке участников. Утверждалось, что гражданин Украины вышел с турбазы «Энахалук» на прогулку и исчез.

К его поискам подключили сотрудников МЧС, представителей Байкальского поискового отряда, водную милицию и кинологов с собаками. В Бурятию приезжала и дочь ученого, женщина пыталась найти разгадку исчезновения отца, но не добилась никаких результатов.

Поиски профессора официально были остановлены в 2019 году. Через пять лет местный Лама, гуляя в лесу недалеко от села Новый Энхалук, заметил человеческие кости и обратился в полицию. Рядом с останками лежал телефон, IMEI которого полностью совпал с IMEI телефона Новикова. Кроме того, рядом с трупом лежали вставные челюсти и несколько украинских монет.

Ранее сообщалось, что останки нашли на стройке Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) на Васильевском острове.