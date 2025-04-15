Человеческие останки нашли на стройке российского университета

Человеческие останки нашли на стройке Санкт-Петербургского университета

Человеческие останки нашли на стройке Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) на Васильевском острове. Об этом сообщило агентство новостей «Оперативное прикрытие».

По сведениям российского издания, несколько костей вывезли с площадки вуза на Университетской набережной 14 апреля. Останки пролежали у коменданта около недели, утверждает агентство.

Охранники на стройке узнали о них только недавно. Кости были отправлены на специализированную экспертизу.

До этого стало известно, что в районе Южное Бутово в Москве в коллекторе, расположенном на юго-западе, обнаружены останки человека.

Еще раньше в Петербурге задержали мужчину с частями тела женщины в продуктовой тележке. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.