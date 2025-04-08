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17:48, 8 апреля 2025Силовые структуры

В коллекторе российского города обнаружили останки человека

В коллекторе на юго-западе Москвы обнаружены останки человека
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве в коллекторе, расположенном на юго-западе, обнаружены останки человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, останки нашли в Южном Бутово. Сейчас на месте работают сотрудники СК. Они выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту организована доследственная проверка, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Брянске суд арестовал 36-летнего местного жителя, расчленившего 34-летнюю сожительницу и хранившего ее останки дома в течение трех месяцев.

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