Осужденный организатор смертельного восхождения на вершину Эльбруса обжаловал приговор

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус Алимов обжаловал приговор

Осужденный на пять лет и семь месяцев Денис Алимов — организатор восхождения на Эльбрус, жертвами которого стали пять человек — обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Алимов подал апелляционную жалобу 24 апреля в Верховный суд Кабардино-Балкари. Заседание по ней пройдет 29 мая.

Ранее стало известно, что помимо организатора восхождения приговор вынесли двум инструкторам-проводникам. Им дали 3 года 2 месяца и 3 года 6 месяцев лишения свободы соответственно.

Как установил суд, в сентябре 2021 года осужденные собрали группу из 16 человек для восхождения на вершину горы Эльбрус. При этом во внимание не были приняты погодные условия, готовность группы к восхождению, а также квалификационные требования к проводникам. В частности, из-за этого на высоте более 5000 метров над уровнем моря инструкторы не смогли безопасно спустить клиентов, из-за чего пятеро из них не выжили. Еще девять человек получили различные травмы.

