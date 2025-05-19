Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:19, 19 мая 2025Силовые структуры

Осужденный организатор смертельного восхождения на вершину Эльбруса обжаловал приговор

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус Алимов обжаловал приговор
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Осужденный на пять лет и семь месяцев Денис Алимов — организатор восхождения на Эльбрус, жертвами которого стали пять человек — обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Алимов подал апелляционную жалобу 24 апреля в Верховный суд Кабардино-Балкари. Заседание по ней пройдет 29 мая.

Ранее стало известно, что помимо организатора восхождения приговор вынесли двум инструкторам-проводникам. Им дали 3 года 2 месяца и 3 года 6 месяцев лишения свободы соответственно.

Как установил суд, в сентябре 2021 года осужденные собрали группу из 16 человек для восхождения на вершину горы Эльбрус. При этом во внимание не были приняты погодные условия, готовность группы к восхождению, а также квалификационные требования к проводникам. В частности, из-за этого на высоте более 5000 метров над уровнем моря инструкторы не смогли безопасно спустить клиентов, из-за чего пятеро из них не выжили. Еще девять человек получили различные травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. Глава французской разведки требовал блокировать каналы консерваторов

    Российский военный в одиночку удерживал позицию в бою с ВСУ

    Осужденный организатор смертельного восхождения на вершину Эльбруса обжаловал приговор

    Украина за ночь выпустила по России свыше трех десятков беспилотников

    54-летняя телеведущая показала фигуру в купальнике на яхте

    Российский боец раскрыл потери ВСУ под Богатырем

    В Госдуме сообщили россиянам о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

    Российский боец отбил рукой дрон ВСУ для спасения сослуживцев

    Тренер дала советы по расслаблению тела в долгих поездках за рулем

    Мужчины вспомнили свои самые странные поступки ради секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости