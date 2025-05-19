Песков: Выборы в Румынии проходили по меньшей мере странно

Президентские выборы в Румынии проходили по меньшей мере странно, поскольку не все кандидаты были допущены. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Граждане Румынии проголосовали. Эти выборы по меньшей мере были странными. Мы помним историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы на победу, и которого, не утруждая себя поиском каких-то обоснований на этот счет, просто принудительно сняли с предвыборной гонки», — напомнил представитель Кремля.

Песков уточнил, что в румынских политических реалиях отсутствовал шанс на победу альтернативного кандидата, что предопределило победу сил, поддерживающих Европейских союз (ЕС).

Ранее стало известно, что мэр Бухареста, представитель либеральных сил Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии. Выборы состоялись еще в прошлом году, однако после победы правопопулистского кандидата Кэлина Джеорджеску Конституционный суд отменил итоги голосования.