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12:13, 19 мая 2025Экономика

ФАС заподозрила ПИК в ограничении доступа к интернету в своих ЖК

ФАС проверяет ПИК на монополизацию доступа к интернету в своих ЖК
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила застройщика ПИК в монополии на интернет в своих жилищных комплексах. Соответствующий запрос был направлен интернет-провайдеру Lovit («Ловител») и десяти управляющим компаниям девелопера, передает пресс-служба ведомства.

Ограничения доступа интернет-провайдеров были выявлены в новостройках в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Управляющие компании, обслуживающие данные ЖК, входят в группу лиц застройщика ПИК, а услуги связи там преимущественно предоставляет единственный его оператор — «Ловител». ФАС требует компании предоставить данные о запросах, поступивших от других интернет-провайдеров, и обосновать отказ от сотрудничества с ними. В случае если нарушения подтвердятся, ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Прежде Lovit объяснил отказ в предоставлении доступа к дому другому оператору отсутствием свободных ресурсов и потребностью в собственном развитии. ПИК, в свою очередь, оправдал решение тем, что монтаж сетей создаст риски для безопасности жильцов.

Известно, что Lovit частично принадлежит девелоперу. Директором компании является Мария Ляхова, также занимающая пост директора департамента коммерческой недвижимости ПИК.

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