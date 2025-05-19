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16:13, 19 мая 2025Силовые структуры

По указу аферистов школьник сжег автомобили россиян с георгиевскими лентами и попался

В Нефтеюганске задержан девятиклассник, сжегший 4 машины с георгиевскими лентами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Нефтеюганске задержан 16-летний школьник, сжегший по указу аферистов четыре автомобиля с георгиевскими лентами. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, девятиклассника задержали 16 мая. Он рассказал следователям, что 14 мая ему позвонили мошенники. Один из них представился завучем школы, в которой он учится. Мальчик дал ему свои паспортные данные, а спустя несколько часов ему поступил еще один звонок. Звонившие представились сотрудниками Росфинмониторинга и рассказали, что некие мошенники получили доступы к счетам матери школьника и его сестры, и теперь они могут попасть под следствие якобы за перевод денег Вооруженным силам Украины (ВСУ). Аферисты выманили у юноши 200 тысяч рублей, которые тот перевел с карточки матери, а потом убедили его искать по городу автомобили с георгиевскими лентами и наклейками в честь 9 Мая и поджигать их.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержан ранее судимый местный житель, который по указу аферистов ограбил микрофинансовую организацию (МФО) и совершил два поджога.

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