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19:11, 19 мая 2025Силовые структуры

Под Купянском задержали корректировщика огня ВСУ за шпионаж

Под Купянском задержан участник теробороны Украины, возбуждено дело о шпионаже
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Globallookpress.com

На территории Купянского района Харьковской области задержан бывший участник территориальной обороны Украины за шпионаж. Об этом РИА Новости сообщили в УВД российской администрации.

31-летний мужчина был установлен в результате фильтрационных мероприятий. На допросе он признался в содействии украинской стороне — он корректировал огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу и объектам критической инфраструктуры. После взятия населенного пункта под контроль российских войск экс-участник теробороны забрал боеприпасы с позиций ВСУ и спрятал их в своем гараже.

В ходе обыска силовики изъяли у задержанного украинскую военную форму, патроны для пулемета, противопехотную осколочную мину МОН-50 и две противотанковые фугасные мины ТМ-62М. Против него возбуждено уголовное дело о шпионаже и незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные уничтожили пункт сбора иностранных наемников ВСУ под Харьковом.

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