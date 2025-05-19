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20:06, 19 мая 2025Силовые структуры

Подросток устроил стрельбу в парке российского города

На Урале полиция ищет подростка, устроившего стрельбу в парке Верхней Пышмы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

На Урале полицейские разыскивают подростка, устроившего в городском парке стрельбу. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, ЧП произошло в парке «Дивс». Там подросток размахивал пневматическим пистолетом, наставлял его на прохожих, пугал девушек и несколько раз выстрелил. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина стрелял с балкона по детской площадке. При задержании в его квартире обнаружили винтовку.

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