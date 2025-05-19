Поджигателей релейного шкафа на железной дороге в российском регионе осудили за диверсию

Новосибирский областной суд вынес приговор двум местным жителям в возрасте 18 и 22 лет за диверсию на станции Чемской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Им назначено наказание 6 и 12 лет в колонии общего режима. Часть наказания молодой человек, получивший больший срок, проведет в тюрьме.
Суд установил, что в ноябре 2023 года несовершеннолетний новосибирец от неустановленного пользователя получил задание в мессенджере на поджог релейного шкафа на станции Чемской Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске. За диверсию подростку обещали денежное вознаграждение.
В результате диверсии было задержано движение поездов, ущерб превысил 65 тысяч рублей.
Суд конфисковал полученные поджигателями средства в счет возмещения ущерба за поврежденное оборудование.
16 мая сообщалось, что в Новосибирске задержали двух 15-летних подростков за попытку поджога оборудования на железной дороге.