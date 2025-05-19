Раскрыты итоги первого тура выборов президента Польши

Мэр Варшавы Тшасковский одержал победу в первом туре выборов президента Польши

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский одержал победу в прошедшем 18 мая первом туре выборов президента Польши. Об этом сообщает издание Politico.

По данным экзитполов, Тшасковский, представляющий либеральную партию «Гражданская платформа» во главе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, набрал 30,8 процента голосов избирателей. Его главный оппонент Кароль Навроцкий, баллотирующийся от консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), получил 29,1 процента голосов.

Издание отмечает, что второй тур выборов главы государства, в котором примут участие Тшасковский и Навроцкий, состоится 1 июня.

Ранее стали известны итоги выборов президента Румынии — победу с результатом в 53,6 процента голосов одержал мэр Бухареста Никушор Дан.