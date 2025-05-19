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17:43, 19 мая 2025Экономика

Поляки заявили о задержании следовавшей в Россию партии шин для Boeing

Польские таможенники заявили о задержании следовавших в Россию шин для Boeing
Дмитрий Воронин

Фото: aapsky / Shutterstock / Fotodom

Польские таможенники заявили о задержании партии авиационных шин для Boeing весом пять тонн, следовавших транзитом через Белоруссию и Россию. Об этом со ссылкой на налоговую администрацию страны сообщает Reuters.

Как уточнили в ведомстве, отправителем обнаруженных при проверке грузовика шин была испанская компания, а получателем — азербайджанская, причем заявлены к перевозке были автомобильные и автобусные шины, и их производитель указан в документах не был. На фоне всего этого в Польше возбудили уголовное дело.

Российские власти считают санкции, с которыми связано указанное расследование, незаконными. С февраля, на фоне некоторого улучшения отношений России и США, в РФ начали обсуждать возможное возвращение в страну Boeing, первым шагом в рамках которого могло бы стать разрешение отечественным авиакомпаниям закупать соответствующие комплектующие и самолеты.

Агентство Bloomberg, не называя своих источников, также писало, что стороны обсуждают продажу самолетов Boeing в обмен на замороженные активы РФ.

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