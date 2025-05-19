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12:11, 19 мая 2025Силовые структуры

Помогавшие зарубежным мошенникам россияне попались полиции

В Петербурге задержали сообщников зарубежных мошенников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция задержала трех россиян, оказывавших содействие зарубежным телефонным мошенникам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с начала 2024 года подозреваемые, действуя по указке кураторов, разместили специальные технические устройства — GSM-шлюзы — в одной из съемных квартир. В задачу группы входило обеспечение бесперебойной работы сим-карт операторов сотовой связи, которые для конспирации регистрировали на иностранных граждан или несуществующих лиц.

На абонентские номера данных сим-карт обманутые мошенниками люди переводили деньги, которые позже обналичивались или конвертировались в криптовалюту.

В ходе проведения дальнейших мероприятий оперативники установили личности еще троих подозреваемых. Двое из них проживали в Республике Дагестан, еще один — в Санкт-Петербурге. Они задержаны по местам жительства. В ходе обысков обнаружены и изъяты смартфоны, банковские карты и электронные носители информации. Установлено 77 эпизодов противоправной деятельности.

Ранее в Госдуме сообщили россиянам о новой схеме мошенничества с ЕГЭ.

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