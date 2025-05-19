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07:08, 19 мая 2025Интернет и СМИ

В Госдуме сообщили россиянам о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

Немкин: Мошенники перед ЕГЭ звонят родителям школьников якобы из Минпросвещения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Мошенники начали звонить выпускникам школ и их родителям якобы под видом сотрудников Минпросвещения или представителей экзаменационных комиссии. Они сообщают о необходимости срочной регистрации на специальном «портале сдачи ЕГЭ», сообщил член комитета Госдумы по информполитике федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, пишет РИА Новости.

«Новая схема обмана, связанная с темой ЕГЭ, нацелена на школьников и их родителей — людей, находящихся в стрессовой ситуации в связи с предстоящими экзаменами», — проинформировал он.

Злоумышленники звонят под видом сотрудников ведомства или представителей экзаменационных комиссий и сообщают о необходимости срочной регистрации на спецпортале. Под предлогом «необходимости срочной авторизации» они просят продиктовать код из смс якобы для подтверждения личности, отметил Немкин.

Как уточнил депутат, на самом деле такие коды — это одноразовые пароли, отправляемые настоящими сервисами для подтверждения операций или входа в аккаунты. Немкин также подчеркнул, что мошенники могут использовать их, чтобы получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам и так далее.

По его словам, чтобы защитить школьников, необходимо заранее провести с ними профилактическую беседу — объяснить, что любые звонки, где просят какие-либо коды или личные данные, являются мошенническими.

В начале мая Антон Немкин рассказал, что злоумышленники призывают оформить виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за рубежом и подписок на иностранные сервисы. Россиянам обещают быструю процедуру оформления карты, однако все это является мошеннической схемой.

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