Россиян предупредили о схеме мошенников с картами через Telegram

Депутат Немкин: Мошенники навязывают карты для зарубежных покупок в Telegram

Член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники предлагают создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы. Его слова приводит РИА Новости.

Немкин подчеркнул, что злоумышленники указывают на якобы безопасность и удобство карт в Telegram. Россиянам обещают быструю процедуру оформления, иногда даже с бонусами или кэшбеком.

«Для оформления обычно требуется "минимальная" информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников. После этого человеку выдают реквизиты карты, якобы привязанной к зарубежному банку или платежной системе. На деле этих карт не существует вовсе», — предупредил депутат.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников, связанной с 9 Мая. Об этом высказался замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.