Россиян предупредили о связанной с 9 Мая схеме мошенников

Сенатор Шейкин: Мошенники обманывают россиян, заявляя о выплатах к 9 Мая

Мошенники в преддверии 9 Мая обманывают россиян, заявляя о якобы положенных им льготах, подарках и выплатах. О связанной с праздником схеме в беседе с ТАСС предупредил первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

По словам сенатора, злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников органов социальной защиты или администрации района. Якобы для оформления выплаты жертву просят назвать персональные данные, например, информацию из паспорта или номер СНИЛС, а затем — сообщить код из СМС-сообщения.

«На самом деле этот код мошенникам необходим для доступа к личному кабинету гражданина на "Госуслугах". Получив контроль над аккаунтом, они могут оформить кредиты, перевести средства, изменять важные данные», — добавил Шейкин.

Как указал сенатор, злоумышленники перед 9 Мая могут пытаться реализовать и другие похожие способы обмана — например, обещать подарки к празднику, за доставку которых якобы нужно заплатить, или предлагать жертвам помочь вернуть деньги детям войны. Такие схемы направлены в первую очередь на ветеранов и пенсионеров, уточнил он.

Шейкин призвал россиян соблюдать осторожность и предупредить о мошеннических схемах своих пожилых родственников и знакомых.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали рассылать вирусы для взлома аккаунтов пользователей на маркетплейсе Wildberries. Уточнялось, что такие файлы замаскированы под архив с фото.