Пользователей Wildberries предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники начали рассылать вирусы для взлома аккаунтов на Wildberries

Мошенники начали рассылать вирусы для взлома аккаунтов пользователей на маркетплейсе Wildberries. О новой схеме обмана предупредили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, передает ТАСС.

Сообщается, что мошенники через мессенджеры отправляют россиянам файлы, замаскированные под архив с фото. Если пользователь откроет такой архив, то на его смартфон загрузится вредоносная программа, которая позволит злоумышленникам получить удаленный доступ к устройству.

В результате аферисты могут зайти в аккаунт жертвы на Wildberries и приобрести с него товары на маркетплейсе.

В Wildberries и Russ рассказали, что в начале 2025 года количество подобных атак увеличилось, но благодаря системе защиты площадки ущерб был сведен к нулю. «Несмотря на то что Wildberries использует многоуровневую систему защиты, полной безопасности можно добиться только вместе: платформа надежна, но пользователю важно сохранять бдительность», — высказался руководитель Trust & Safety объединенной компании Игорь Сомов. Россиян призвали внимательно проверять все вложения, которые им присылают в мессенджерах, и не устанавливать неизвестные файлы на устройство.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с двумя звонками. По словам экспертов, сначала злоумышленники связываются с жертвой под предлогом доставки посылки или оказания услуги.