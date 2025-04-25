Россиян предупредили о мошеннической схеме с двумя звонками

IT-эксперт Рудая: В сети распространяется мошенническая схема с двумя звонками

В сети распространяется мошенническая схема «Два звонка», предупредила эксперт по информационной безопасности СКБ «Контур» Екатерина Рудая. О том, как не угодить в ловушку злоумышленников, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, сначала жертву вводят в состояние тревоги под предлогом доставки посылки или оказания услуги. На данном этапе основная цель мошенников — завязать диалог, чтобы получить любую чувствительную информацию: код из СМС, адрес, данные карты. Даже минимальные сведения помогают сформировать контекст для будущей атаки, указала Рудая.

Второй звонок предполагает «спасение», сообщила она. Так, злоумышленники звонят через какое-то время и выдают себя за сотрудника госоргана или банка, или отправляют СМС о «взломе» и с просьбой срочно перезвонить по указанному номеру.

На этом этапе у жертвы складывается пазл. Первый звонок теперь выглядит как атака, а второй подтверждает эту догадку. Мошенник усиливает давление, говорит, что звонили хакеры, которые получили доступ к данным жертвы, но готов помочь это поправить Екатерина Рудая эксперт по информационной безопасности

Финальная стадия подразумевает полный контроль, отметила собеседница «Ленты.ру». Если жертва поддается панике, злоумышленник получает все: доступ к Госуслугам, данные карт, информацию о наличных дома.

«Как правило, когда человек верит, что был взломан, он может сообщить любую информацию. Цель злоумышленников — конвертировать панику в деньги. Проще всего это реализовать через шантаж или доступ к банку. Важно помнить, что это один из самых распространенных векторов атак на физических лиц сейчас, когда мошенники научились использовать многоступенчатые схемы», — поделилась эксперт.

Чтобы защититься, она призвала не сообщать коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником банка или госслужбы, перезванивать только по официальным номерам, которые указаны на сайтах организаций, по возможности игнорировать подозрительные звонки с незнакомых номеров.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии 9 мая. Целевой аудиторией злоумышленников в этот период становятся ветераны и их родственники, а также граждане, желающие помочь ветеранам перед праздниками, сообщили эксперты.

