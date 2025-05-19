Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 19 мая 2025Ценности

Популярная 61-летняя ведущая похвасталась фигурой в бикини

Телеведущая Лиза Ринна похвасталась фигурой в леопардовом бикини на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lisarinna

Популярная американская телеведущая, актриса и бизнесвумен Лиза Ринна похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,7 миллиона подписчиков.

61-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя в шезлонге под зонтом на пляже. Она позировала в леопардовом бикини, широкополой шляпе и солнцезащитных очках.

В то же время знаменитость запечатлела себя в полный рост в крошечном черном бикини и белой панаме и снялась без бюстгальтера в платье с откровенным декольте.

В мае 46-летняя российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в трусах верхом на коне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Политик борется с агрессивной формой заболевания

    На Украине возмутились из-за встречи Зеленского с Вэнсом и Рубио

    В России сообщили о негодовании украинцев из-за двойных стандартов в ВСУ

    Популярная 61-летняя ведущая похвасталась фигурой в бикини

    Артемий Лебедев описал одно место в США словами «психиатрическая лечебница на выезде»

    Полиция Парижа нашла украденный с могилы лидера The Doors бюст

    Обвиняемый в заказном покушении экс-сенатор попросился на СВО

    В России оценили признание Дурова о давлении французской разведки

    Португалия направит жалобу в Еврокомиссию на Францию из-за блэкаута

    Загадочный черный зверь придушил кролика на глазах у людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости