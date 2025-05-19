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01:00, 19 мая 2025Ценности

Популярная блогерша снялась в микроюбке

Популярная блогерша Эддисон Рэй снялась в микроюбке и облегающем топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Эддисон Рэй

Эддисон Рэй. Фото: @addisonraee

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй снялась в откровенном образе. Кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 34 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость позировала напротив зеркала в микроюбке с гороховым принтом и белом облегающем топе, который оголил ее живот. Помимо этого, она продемонстрировала синий бюстгальтер, выглядывающий из-под одежды. Кроме того, звезда распустила волосы и отказалась от макияжа.

В апреле популярная блогерша опубликовала фото с голой грудью. Знаменитость позировала на одном из кадров топлес, прижавшись телом к оконному стеклу.

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