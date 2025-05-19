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03:37, 19 мая 2025Экономика

Португалия направит жалобу в Еврокомиссию на Францию из-за блэкаута

Португалия направит жалобу в ЕК на Францию из-за масштабного блэкаута в апреле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luís Feliciano / Unsplash

Португалия направит жалобу в Еврокомиссию на Францию из-за блэкаута. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на главу португальского Минэнерго Марию да Граса Карвалью.

По ее словам, Португалия обратится в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой оказать давление на Францию в вопросе трансграничных электросетей после масштабного блэкаута в конце апреля. Из-за задержек с подключением новых линий Пиренейский полуостров оказался уязвимым к отключениям энергоснабжения, подчеркнула она.

«Мы привлечем к этому председателя ЕК, чтобы убедиться, что мы все едины и помогаем друг другу решать проблемы», — отметила Карвалью.

Испания, в частности Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества в понедельник, 28 апреля. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что 15 гигаватт энергии были внезапно потеряны в системе всего за пять секунд. Он подчеркнул, что прежде такого никогда не случалось.

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