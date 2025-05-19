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08:30, 19 мая 2025Забота о себе

Пожилая пара поделилась необычным способом сделать сексуальную жизнь ярче

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sven Mieke / Unsplash

Пожилая пара из Британии поделилась необычным способом разнообразить и сделать ярче сексуальную жизнь, который им подсказал терапевт. Историю 52-летнего Отто и 54-летней Мэйв, решивших рассказывать друг другу о своих фантазиях на бумаге, опубликовало издание The Guardian.

По словам Отто, отношения с Мэйв, длящиесяся 27 лет, раньше были захватывающими — пара занималась сексом даже на улице, но в силу воспитания никогда не обсуждала свои интимные предпочтения. Когда же ближе к 50 годам секс из их жизни почти исчез, они обратились к семейному консультанту и сексопатологу. Специалисты порекомендовали супругам открыто обсуждать интимную жизнь, и это дало свои результаты — Отто и Мэйв поняли, что разговоры о сексе помогают им узнать друг друга лучше и заводят.

«Сначала это были просто практические вещи, например, "Тебе нравится минет?" Сперва мне было сложно об этом говорить, но теперь мы полностью открыты. Мы решили сочинять друг для друга эротические истории. Это помогает нам сообщать о своих предпочтениях. У меня есть забавная фантазия насчет женщин и машин, например, я написал об этом историю», — рассказал Отто.

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Пара уверяет, что нововведение сделало их секс намного более интересным и спонтанным и повысило чувство близости друг к другу. Мэйв добавила, что после фиксации фантазий на бумаге они с мужем воплощают их в жизнь. «Я написала одну из своих сексуальных фантазий на открытке ко Дню святого Валентина 10 лет назад, но так и не получила ответа. Поэтому домашним заданием Отто было написать одну для меня. Было потрясающе. Теперь мы пишем друг для друга эротические истории, а затем разыгрываем их», — призналась она.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилой супружеской паре, решившей разнообразить свою жизнь сексом втроем с соседом, но не знающим, как его официально пригласить. Специалист отметил, что 70-летние супруги уже на правильном пути, ведь сосед выразил заинтересованность в контакте.

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