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14:55, 19 мая 2025Экономика

Прогноз роста экономики Евросоюза понизили

ЕК понизила прогноз роста экономики Евросоюза в 2025 году до 1,1 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Virginia Mayo / AP`

Представители Еврокомиссии (ЕК) понизили свой прогноз роста экономики Евросоюза (ЕС) в 2025 году до 1,1 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на весенний отчет ЕК.

Предыдущая оценка была опубликована осенью 2024-го и предполагала рост экономики ЕС на 1,5 процента в 2025-м. Таким образом, нынешний прогноз был понижен на 0,4 процентного пункта (п.п.). В следующем году динамика также окажется ниже ожидавшейся ранее — 1,5 вместо 1,8 процента.

Аналитики также понизили оценку роста экономики еврозоны. Обновленный прогноз подразумевает прирост в 0,9 процента, хотя осенняя оценка предполагала динамику в 1,3 процента. Что касается перспектив на 2026-й, то за этот период, полагают эксперты, ВВП еврозоны увеличится на 1,4 вместо 1,6 процента.

Ранее ЕК ухудшила свой прогноз роста российской экономики. Теперь европейские аналитики ожидают увеличения ВВП РФ на 1,7 процента. Оценку понизили на 0,1 п.п. В следующем году, согласно их ожиданиям, экономика России вырастет на 1,2 процента (минус 0,4 процента). Пересмотр своей оценки эксперты объяснили в том числе негативными последствиями эскалации торговых войн. На этом фоне глобальный спрос на энергоносители может упасть вслед за деловой и производственной активностью. Подобные факторы в итоге могут привести к падению российского экспорта и импорта.

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