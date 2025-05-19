Еврокомиссия понизила прогноз роста российской экономики в 2025 году до 1,7 %

Еврокомиссия (ЕК) понизила свой прогноз роста российской экономики в 2025 году на 0,1 процентного пункта (п.п.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные весеннего отчета ЕК.

Предыдущая оценка ЕК подразумевала увеличение ВВП России в этом году на 1,8 процента. Обновленный прогноз предполагает прирост в размере 1,7 процента. Пересмотру подверглись ожидания ЕК по поводу динамики роста валового продукта РФ в 2026 году. Власти ЕС ожидают увеличения российского ВВП в следующем году на 1,2 процента вместо прежних 1,6 процента.

На подобную динамику повлияет в том числе ухудшение состояния мировой экономики из-за эскалации торговых войн, включая экономическое противостояние крупнейших ВВП — США и Китая. Подобное обстоятельство может привести к снижению глобального спроса на энергоносители и снизить деловую активность в мире, что негативным образом отразится на объемах российского экспорта и импорта, считают в ЕК.

Представители Европейской комиссии также ожидают, что в 2025-м темпы роста потребительских цен в РФ начнут постепенно снижаться и составят в среднем 9,5 процента в годовом выражении. Подобная тенденция, полагают аналитики, сохранится в России и в 2026-м. В следующем году инфляция в стране опустится до 5,8 процента. Достичь же целевого показателя Центробанка (ЦБ) в размере четырех процентов, по прогнозу ЕК, удастся не раньше 2027 года.

В российском регуляторе полагают, что национальной экономике потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Это необходимо, чтобы ослабить годовые темпы роста потребительских цен в стране. Для реализации подобной цели пока рано прибегать к снижению ключевой ставки, находящейся с октября 2024 года на рекордно высоком уровне 21 процент. По прогнозу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, пик инфляции в России придется на апрель-май. Кроме того, она не исключила очередного ускорения динамики в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. На этом фоне регулятор допустил повышение ключевой ставки на следующем заседании совета директоров, которое состоится 6 июня.