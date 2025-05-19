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12:50, 19 мая 2025Силовые структуры

Проживавший в России мигрант обучился взрывному делу и хотел вступить в ряды террористов

В Омске готовившегося стать террористом мигранта приговорили к 17 годам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Омске к 17 года колонии приговорили пособника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как установил суд, задержанный, будучи выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, вместе с соратником вступил в контакт с международными террористами. Мигранты собирали деньги на приобретение боевикам оружие, а также изучили способы изготовления взрывных устройств и обучили в интернете минно-взрывному делу. В дальнейшем они собирались выехать из страны и вступить в ряды исламистов.

Сообщник осужденного находится в СИЗО и ожидает вынесение приговора. Ранее в Пензенской области задержали иностранца, финансирующего террористическую организацию.

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