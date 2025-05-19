Пользователей PlayStation из России начали блокировать

Пользователей PlayStation из РФ начали банить без шанса разблокировки

Компания Sony начала массово блокировать пользователей консолей PlayStation из России. На это обратили внимание «Известия».

О волне массовых блокировок в системе PlayStation Network изданию рассказали эксперты. Уточняется, что с большей вероятностью бан могут получить те, кто регистрировал на приставке учетные записи из нескольких стран — до 100 штук в месяц на одной консоли. Тем не менее на блокировки жалуются и обычные геймеры.

По словам представителя агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослава Мешалкина, прямых доказательств целенаправленной охоты Sony на пользователей из РФ нет. Однако он заметил, что россияне не могут приобретать игры для PlayStation легально, поэтому массово используют обходные пути. Sony может фиксировать такие действия. «Можно говорить не о политической блокировке, а о санкционно-коммерческом эффекте домино», — подчеркнул специалист. Мешалкин заявил, что шанс разблокировки маловероятен.

IT-эксперт Сергей Поморцев уточнил, что большинство аккаунтов попали под полноценную блокировку консоли. То есть на конкретных приставках нельзя зарегистрировать новые профили: «Иными словами, консоли превратились в бесполезные "кирпичи"».

«Люди массово подделывают аккаунты ради приобретения выгоды, например, доступа к играм или получения региональных цен», — охарактеризовал ситуацию на рынке после ухода Sony из России заместитель руководителя службы по развитию фиджитал-спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва Даниил Лопатников. При этом с точки зрения российского законодательства геймеры ничего не нарушают.

В середине мая Sony заявила, что может поднять цены на PlayStation из-за высоких пошлин США. При этом в компании могут не увеличивать стоимость приставок, но частично перенести производства PlayStation в Соединенные штаты.