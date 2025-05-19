Пушилин рассказал о продвижении на краснолиманском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на краснолиманском направлении. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Также видим продвижение на краснолиманском направлении. Важно учитывать населенный пункт, который был освобожден от ВСУ — Торское», — рассказал он.

Ранее Пушилин не исключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменят тактику после взятие Россией села Богатырь. По мнению чиновника, украинские войска могут перебросить силы от Красноармейска (украинское название — Покровск).