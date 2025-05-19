Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин не исключил изменение тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) после взятия Вооруженными силами (ВС) России села Богатырь. Об он заявил в эфире телеканала «Россия-24».
Чиновник подчеркнул, что ВСУ планируют перебросить силы от Красноармейска (украинское название — Покровск).
18 мая министерство обороны России сообщило о взятии под контроль села Богатырь в ДНР. В ведомстве отметили, что в операции приняли участие солдаты подразделений группировки войск «Восток».
Российский боец с позывным Мишаня рассказал о неготовности украинских военнослужащих к ближнему бою. ВСУ, по его словам, для ведения боевых действий используют FPV-дроны.