Пушилин рассказал о планах Украины после взятия Россией Богатыря

Глава ДНР Пушилин рассказал о возможной переброске сил ВСУ от Красноармейска

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин не исключил изменение тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) после взятия Вооруженными силами (ВС) России села Богатырь. Об он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Чиновник подчеркнул, что ВСУ планируют перебросить силы от Красноармейска (украинское название — Покровск).

18 мая министерство обороны России сообщило о взятии под контроль села Богатырь в ДНР. В ведомстве отметили, что в операции приняли участие солдаты подразделений группировки войск «Восток».

Российский боец с позывным Мишаня рассказал о неготовности украинских военнослужащих к ближнему бою. ВСУ, по его словам, для ведения боевых действий используют FPV-дроны.

