ТАСС: ВСУ в Богатыре не были готовы к ближним боям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики (ДНР) не были готовы к ближним боям. Об этом рассказал российский боец с позывным Мишаня в беседе с ТАСС.

«В основном, они избегают стрелкового боя, бои ведутся FPV-дронами. Начинаем приближаться — в большинстве случаев они бегут, бросают все. Они были не готовы встретиться в ближнем бою», — отметил боец.

По его словам, в оборонявших Богатыря подразделениях ВСУ в основном сражались новобранцы без должного уровня подготовки.

О взятии под контроль Богатыря ранее отчиталось Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что в операции по освобождению села было задействовано исключительно стрелковое оружие. В наступлении участвовали солдаты подразделений группировки войск «Восток». До этого в Минобороны сообщили о переходе под контроль РФ села Михайловка.