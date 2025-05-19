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02:52, 19 мая 2025Россия

Пушков оценил новые санкции против России

Пушков: Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Европа, планируя новые санкции против России, демонстрирует, что она полна решимости все время наступать на одни и те же грабли. Так новые ограничения оценил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Европа при планировании санкций ориентируется на «самовнушение и неумную самонадеянность». Сенатор напомнил, что на Западе обещали «задушить» российскую экономику и «поставить ее на колени». Пушков подчеркнул, что эти заявления не подтвердились.

«Пока же они увлеченно душат сами себя, отказываясь от российского газа и нефти (...) Франция и Британия, когда-то входившие в число пяти первых экономик мира, теперь, по данным МВФ, находятся на 9-ом и 10-ом местах, пропустив вперед Индию, Россию, Бразилию и Индонезию, не говоря уже о Китае», — написал Пушков.

Ранее в Совфеде РФ оценили реакции Трампа и Макрона на инициативу России о переговорах с Украиной. Пушков указал, что реакция американского лидера была положительной, тогда как французский президент назвал действия России «недостаточными» и попытался диктовать собственные условия.

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