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21:16, 19 мая 2025Мир

Путин поздравил Трампа с рождением внука

Путин во время телефонного разговора поздравил Трампа с рождением внука
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин в начале телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом поздравил его с рождением внука, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова передает РИА Новости.

Ушаков отметил, что Путин пожелал здоровья новорожденному. Кроме того, президент России передал наилучшие пожелания дочери Трампа Тиффани, которая родила мальчика.

15 мая Трамп в одиннадцатый раз стал дедушкой. «Добро пожаловать в этот мир, наш милый маленький мальчик Александр Трамп Булус», — рассказала в соцсетях Тиффани Трамп.

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